Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце
Хирургическое вмешательство длилось несколько часов.
Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщает в пятницу TMZ со ссылкой на источники.
Актер поступил в госпиталь Cedars-Sinai накануне для замены клапана катетера, однако в ходе процедуры возникли сложности, и врачи приняли решение провести срочную операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов.
Источники журнала отмечают, что состояние 70-летнего актера стабильно.
Это не первая операция Шварценеггера на сердце. В 1997 году врачи заменили актеру клапан аорты.
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30.03.2018 14:43