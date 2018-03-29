Полиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда Киева

Мужчине, который "заминировал" государственное учреждение, грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании Шевченковского райсуда Киева
Фото: Сергей Нужненко

В полицию Киева в четверг, 29 марта, поступило два анонимных сообщения о заминировании Шевченковского райнного суда.

Первое сообщение от анонима правоохранители получили в 12:40. Второй аналогичный звонок о взрывчатке в этом же помещении полицейские зарегистрировали около 14:30. Из здания суда на время проведения проверки эвакуировали около 200 человек, информирует отдел коммуникации столичной полиции.

"По адресу расположения судебного учреждения, на улицу Дегтяревскую, прибыли патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники, кинологи, криминалисты, врачи. Во время проверки взрывоопасных вещей не обнаружили", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины.

Мужчине, который "заминировал" государственное учреждение, грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось, 21 марта в Харькове 300 человек были эвакуированы из-за сообщения о минировании. ж/д вокзала.


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