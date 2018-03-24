41-летний житель Одесской области хранил дома 9 противотанковых гранатометов
Правоохранители нашли в доме мужчины целый арсенал оружия.
В Одесской области в городе Беляевка в доме 41-летнего местного жителя нашли арсенал оружия. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.
"Во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Находку обнаружили в рамках оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка». К поискам привлекли сотрудников Беляевского отдела полиции и управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, работников СБУ, пограничников, под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Изъятое оружие направили на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее правоохранители обнаружили два тайника с пулеметом, 9 гранатометами и более 5 тыс. патронов.
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