41-летний житель Одесской области хранил дома 9 противотанковых гранатометов

Правоохранители нашли в доме мужчины целый арсенал оружия.

В Одесской области в городе Беляевка в доме 41-летнего местного жителя нашли арсенал оружия. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

"Во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Находку обнаружили в рамках оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка». К поискам привлекли сотрудников Беляевского отдела полиции и управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, работников СБУ , пограничников, под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Изъятое оружие направили на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее правоохранители обнаружили два тайника с пулеметом, 9 гранатометами и более 5 тыс. патронов.