41-летний житель Одесской области хранил дома 9 противотанковых гранатометов

Правоохранители нашли в доме мужчины целый арсенал оружия.

В Одесской области в городе Беляевка в доме 41-летнего местного жителя нашли арсенал оружия. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

"Во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Находку обнаружили в рамках оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка». К поискам привлекли сотрудников Беляевского отдела полиции и управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, работников СБУ, пограничников, под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Изъятое оружие направили на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее правоохранители обнаружили два тайника с пулеметом, 9 гранатометами и более 5 тыс. патронов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетаминВ Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетамин
В Черновцах горит "Калиновский" рынокВ Черновцах горит "Калиновский" рынок
В Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумкуВ Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумку
В подъезде киевской многоэтажки взорвали гранатуВ подъезде киевской многоэтажки взорвали гранату
Во Флориде акробат цирка разбился насмерть во время выступленияВо Флориде акробат цирка разбился насмерть во время выступления
Блок рекламы


Похожие новости
В Харьковской области зарегистрирован второй с начала года завозной случай заболевания маляриейВ Харьковской области зарегистрирован второй с начала года завозной случай заболевания малярией
В Луганской области восстановили электроснабжение шахтВ Луганской области восстановили электроснабжение шахт
176 шахтеров в Луганской области остаются под землей из-за обесточивания176 шахтеров в Луганской области остаются под землей из-за обесточивания
В Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетаминВ Луганской области дилеры устроили нарколабораторию, где производили амфетамин
В Одесской области кавказцы похитили человека и требовали за его освобождение 200 тыс. долларовВ Одесской области кавказцы похитили человека и требовали за его освобождение 200 тыс. долларов
Одного из мучителей 10-летнего мальчика с инвалидностью в Иванкове на год отправили под ночной домашний арестОдного из мучителей 10-летнего мальчика с инвалидностью в Иванкове на год отправили под ночной домашний арест
В Закарпатской области задержали несколько машин с битами, ножами и балаклавамиВ Закарпатской области задержали несколько машин с битами, ножами и балаклавами
В Ровенской области полиция задержала "на горячем" лжеправоохранителейВ Ровенской области полиция задержала "на горячем" лжеправоохранителей
В Запорожской области 6 горняков пострадали вследствие возгорания на шахтеВ Запорожской области 6 горняков пострадали вследствие возгорания на шахте
Под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницуПод Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу
Последние новости
Подгружаем последние новости