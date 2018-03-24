В Сеуле будут отключать компьютеры, чтобы люди не засиживались на работе. 67% сотрудников против

Городское правительство Сеула запускает новую инициативу, чтобы заставить своих сотрудников не засиживаться на работе. Ровно в 20:00 по пятницам в мэрии будут выключаться все компьютеры. Постепенно время отключения сведут к 19:00. Таким образом чиновники пытаются бороться с «культурой сверхурочной работы», передает ВВС, пишут AIN.UA .

В Южной Корее самый длинный рабочий день в мире. Госслужащие проводят на работе в среднем по 2739 часов в год – примерно на 1000 часов больше, чем в других развитых странах. Ранее Парламент Южной Кореи принял закон о сокращении продолжительности рабочей недели с 68 до 52 часов в неделю.

В сеульской мэрии инициатива будет внедряться в три этапа. Стартуют выключения уже с 30 марта, когда компьютеры потухнут в 20:00. Следующая фаза начнется в апреле — во вторую и четвертую пятницу месяца компьютеры будут отключать в 19:30. А с мая программа будет запущена полностью: каждую пятницу в 19:00 техника будет замолкать.

Выключения будут распространяться на всех, однако в мэрии допускают исключения, если того потребуют обстоятельства. Между тем, далеко не всем сотрудникам инициатива понравилась: 67,1% штата попросили исключить их из программы.

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