В Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумку

Нападавшего задержала полиция.

В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" мужчина ударил женщину молотком по голове, чтобы забрать ее сумку.

Об этом сообщает " Киев оперативный" в Фейсбуке.

"Сегодня, примерно в 16:30, недалеко от станции метро "Героев Днепра", на улице Озерной, неадекват с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове для того, чтоб забрать сумку. Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайшей домов. Вызвали полицию и погнались за разбойниками. Спустя 5 минут преследования был задержан патрульной полицией", - говорится в сообщении.

На место прибыла скорая помощь и следственно-оперативная группа.

О состоянии потерпевшей пока ничего неизвестно.

Напомним, во Львове женщина закрыла в подвале двух грабителей до приезда полиции.