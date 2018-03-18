В Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумку

Нападавшего задержала полиция.

В Киеве грабитель ударил женщину молотком по голове, чтобы отобрать сумку
Фото: скриншот видео

В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" мужчина ударил женщину молотком по голове, чтобы забрать ее сумку.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбуке.

"Сегодня, примерно в 16:30, недалеко от станции метро "Героев Днепра", на улице Озерной, неадекват с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове для того, чтоб забрать сумку. Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайшей домов. Вызвали полицию и погнались за разбойниками. Спустя 5 минут преследования был задержан патрульной полицией", - говорится в сообщении.

На место прибыла скорая помощь и следственно-оперативная группа.

О состоянии потерпевшей пока ничего неизвестно.

Напомним, во Львове женщина закрыла в подвале двух грабителей до приезда полиции.


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