Мужчина бросил гранату в киевских полицейских

Повреждены Toyota Prius, торговый киоск и остановка общественного транспорта.

Мужчина бросил гранату в киевских полицейских (обновлено)

На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских, передает издание "Эспрессо".

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Неизвестно, произошло ли это во время проверки документов у мужчины или при других обстоятельствах.

Вследствие детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Сами полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

Журналисты издания запечатлели мужчину в наручниках на месте событий, он, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских.

Обновление. Спикер МВД Артем Шевченко в фейсбуке сообщил обстоятельства инцидента.

"15 марта, в 03.00, в Деснянском районе (ул. Маяковского, 44-а) во время задержания нарядом патрульной полиции местного жителя Г., 1988 г. р., без постоянного места работы, последний оказал сопротивление и бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Взрывом повреждено указанное транспортное средство. Люди не пострадали, правонарушитель задержан", - отметил он.

Шевченко сообщил о еще двух взрывах, которые произошли в среду

15 марта, в 03.30, в городе Ужгород на территорию домовладения Ш., 1989 г. р., врача стоматолога, неизвестный бросил неустановленный предмет, который взорвался. Люди не пострадали. Взрывом частично повреждены окна, фасад дома и забор указанного домовладения.

Кроме того, 15 марта, в 09.00, в городе Доброполье в квартире супругов С. произошел взрыв неустановленного предмета. В результате взрыва хозяин погиб, а его жена получила осколочные ранения (медицинскую помощь оказали без госпитализации).

Напомним, в ночь с 7 на 8 марта ресторан в центре Киева обстреляли из гранатомета.


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