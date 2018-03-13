В Киеве на Туполева произошел масштабный пожар на складах

По состоянию на 18:15 пожарным удалось локализовать огонь.

На улице Туполева в Святошинском районе Киева произошел пожар на территории складских помещений площадью 800 кв. м.

Об сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

Отмечается, что в 16:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Академика Туполева.

Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло в одноэтажном здании склада высотой 8 м, размером 100х100 м. Площадь возгорания составила около 800 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом пристроенное шестиэтажное офисное здание.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Спасатели вывезли из помещения 10 газовых баллонов и провели работы по их охлаждению.

По состоянию на 18:15 пожарным удалось локализовать огонь.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На месте происшествия работает 18 единиц спецтехники и 70 человек личного состава.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv