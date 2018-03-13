В Киеве на Туполева произошел масштабный пожар на складах
По состоянию на 18:15 пожарным удалось локализовать огонь.
На улице Туполева в Святошинском районе Киева произошел пожар на территории складских помещений площадью 800 кв. м.
Об сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.
Отмечается, что в 16:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Академика Туполева.
Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло в одноэтажном здании склада высотой 8 м, размером 100х100 м. Площадь возгорания составила около 800 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом пристроенное шестиэтажное офисное здание.
Спасатели вывезли из помещения 10 газовых баллонов и провели работы по их охлаждению.
По состоянию на 18:15 пожарным удалось локализовать огонь.
На месте происшествия работает 18 единиц спецтехники и 70 человек личного состава.
Напомним, в январе в Киеве у метро "Выдубичи" сгорел склад со стройматериалами.
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Общество
13.03.2018 15:51