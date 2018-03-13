В Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине после ссоры с кассиром
Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо.
В Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине на Подоле после ссоры с кассиром.
Как сообщается на сайте столичной полиции, около 11:30 между кассиром и группой покупателей произошел конфликт. Когда охранник вмешался в ситуацию, покупатели направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. "Скорая" доставила ее в больницу с ранением бедра.
Стрелка задержала, а пистолет, из которого он стрелял, изъяли.
Инцидент предварительно квалифицировали по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.
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13.03.2018 09:13