В Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине после ссоры с кассиром

Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо.

В Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине на Подоле после ссоры с кассиром.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщается на сайте столичной полиции, около 11:30 между кассиром и группой покупателей произошел конфликт. Когда охранник вмешался в ситуацию, покупатели направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. "Скорая" доставила ее в больницу с ранением бедра.

Стрелка задержала, а пистолет, из которого он стрелял, изъяли.

Инцидент предварительно квалифицировали по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua