Вышел тизер нового сезона "Карточного домика" без Кевина Спейси

Премьера шестого сезона состоится осенью 2018 года.

В сети появился тизер шестого сезона популярного американского сериала "Карточный домик".

Видео доступно на канале стримингового сервиса в YouTube.

Как известно, Netflix снимает новый сезон "Карточного домика" без актера Кевина Спейси. Судя по тизеру, главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт).

В сериале также снимаются Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон. К ним также присоединились Дайан Лэйн и Грег Киннир. Подробности об их персонажах держатся в секрете, но известно, что они сыграют сестру и брата.

Напомним, "Карточный домик" - один из самых успешных проектов Netflix. Премьера первого сезона состоялась 1 февраля 2013 года, когда все 13 серий сезона были выложены онлайн. Сериал рассказывает о карьере конгрессмена от Демократической партии Фрэнка Андервуда (Кэвин Спейси) на фоне интриг в американской администрации. Главный герой в итоге становится президентом США . "Карточный домик" является римейком одноименного британского сериала 1990 года о политической среде во время работы Маргарэт Тэтчер на посту премьер-министра.

"Карточный домик" был номинирован на 9 премий "Эмми", в том числе в категориях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая режиссура", в которой выдвинули Дэвида Финчера, снявшего для "Домика" две первые серии. Финчер также является продюсером сериала.

Финальный, шестой сезон "Карточного домика" выйдет осенью 2018 года.

30 октября прошлого года 58-летний Кевин Спейси, исполнитель главной роли в сериале, публично попросил прощения за домогательства к 14-летнему Энтони Реппу. Спейси в момент эпизода с домогательствами было 26 лет, Реппу - 14. Одновременно с просьбой о прощении Спейси объявил, что он гей. В компании заявили, что после скандала Спейси отстранили от съемок. Netflix также уточнил, что "Карточный домик" не будет сниматься с участием Спейси.