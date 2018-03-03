В Киеве мужчине прострелили ногу за замечание о ругательстве

Словесная перепалка переросла в стрельбу на бульваре Вернадского.

В Киеве на бульваре Вернадского в ночь со 2 на 3 марта неизвестный прострелил мужчине ногу после того, как тот попросил прекратить нецензурно ругаться. Об этом сообщает " Киев оперативный".

По словам пострадавшего, он шел к женщине с кумой и услышал, как неизвестные мужчины их оскорбляют, а именно ругаются нецензурными словами. Он сделал им замечание.

После этого началась словесная перепалка, которая переросла в драку, в ходе которой один из неизвестных достал пистолет, сделал несколько выстрелов в воздух, а затем попал мужчине в ногу. После чего сел в черный джип и скрылся с места происшествия.

На место вызвали полицию и скорую. Мужчина был госпитализирован с травмой ноги.

Злоумышленника разыскивают.

Напомним, ранее в Мирнограде 3-летний ребенок прострелил себе ногу пистолетом, оставленным на тумбочке.