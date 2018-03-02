В Харьковской области 12-летнюю школьницу засыпало двухметровым слоем снега

Спасатели нашли девочку без дыхания, но ее удалось спасти.

В Золочевском районе Харьковской области 12-летняя школьница попала под снежный завал, информирует пресс-служба ГосЧС области.

Впоследствии стало известно, что две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м. Произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тоннами снега.

Фото: dsns.gov.ua

По прибытию спасателей там уже собралась большая толпа людей, которые пытались найти ребенка. Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли девочку, но она не дышала.

"Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхания возобновилось, и девочку подняли наверх, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля автобус с 19-ти иностранцами застрял в сугробе в Киевской области.


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