В Мирнограде 3-летний ребенок прострелил себе ногу пистолетом, оставленным на тумбочке

Ребенок гостил у дедушки и на несколько минут остался без присмотра.

В Мирнограде Донецкой области ребенок получил огнестрельное ранение ноги из пистолета, оставленного на доступном месте.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В полицию поступило сообщение от работников местной больницы о том, что к ним доставлен трехлетний мальчик с ранением голени из травматического оружия. На место выехала следственно-оперативная группа выехала на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Было установлено, что ребенок гостил у бабушки с дедушкой. Вечером пожилой мужчина чистил свой пистолет, который зарегистрирован в установленном законом порядке. На несколько минут он вышел в другую комнату, оставив оружие на тумбочке, но вскоре услышал выстрел. Вернувшись, он увидел раненого внука и вызвал скорую помощь.

Открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в в Харьковской области 8-летний мальчик нашел гранату у детсада.