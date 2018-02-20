В Киеве на Дарнице мужчина ранил ножом охранника ТЦ
Пострадавшего госпитализировали с ранением бедра.
В Дарницком районе Киева полицейские задержали мужчину, который с ножом набросился на охранника торгового центра.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что в торговом центре на улице Срибнокильской ранен мужчина. На вызов прибыла следственно-оперативная группа и врачи. Правоохранители выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. В итоге молодой человек достал из кармана нож и ранил охранника", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали с ранением бедра.
Нападавшего задержали неподалеку от торгового центра. Им оказался 26-летний безработный местный житель. Нож у него изъяли и направили на экспертизу.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее нетрезвый киевлянин ранил ножом двоих мужчин возле метро.
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