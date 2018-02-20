В Киеве задержали мужчину, который в прошлом году со стрельбой угнал маршрутку

Злоумышленник скрывался в Житомире, а в столицу вернулся с поддельным паспортом.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в прошлом году со стрельбой угнал маршрутное такси. Все время он скрывался от правоохранителей в Житомире, а в столицу вернулся с поддельным паспортом.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Инцидент произошел в Днепровском районе Киева в марте прошлого года. Во время патрулирования улиц города патрульные увидели подозрительного мужчину с большим рюкзаком и решили остановить его для проверки. Увидев полицейских, он бросил сумку и побежал во дворы многоэтажек.

На улице Малышко мужчина забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю пистолетом и приказал ехать, а сам через лобовое стекло выстрелил в патрульных. В это время водитель и пассажиры успели покинуть салон.

"Когда люди оставили автобус, правонарушитель сел за руль и поехал в направлении Русановских садов. При этом он продолжал стрелять в патрульных, которые преследовали его и в ответ применяли табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Во время движения угонщик также столкнулся с легковым автомобилем, но остановился только в частном секторе, где бросил маршрутку. На станции городской электрички его пытался задержать полицейский, которого он ранил в ногу и сбежал.

Кузьмин отметил, что впервые в поле зрения правоохранителей злоумышленник попал в 2007 году - тогда он был оштрафован за мелкое хулиганство.

"По нашим данным, после похищения маршрутки он перебрался в Житомир, где продолжил преступную деятельность. А до событий в Киеве успел «отсидеть» срок в исправительной колонии в Полтавской области. На его счету десятки преступлений, среди которых кражи, угон авто, разбои, подделка документов и даже изнасилования. За совершение некоторых из них в Святошинском районе столицы находился в розыске", - сообщил Кузьмин.

По его словам, для задержания 30-летнего уроженца Киевского области правоохранители готовились заранее, поскольку понимали, что тот может оказать вооруженное сопротивление. Поэтому при появлении полицейских злоумышленник даже не успел понять, что происходит.

"В кармане одежды мы нашли пистолет и паспорт на имя мужчины, который отбывает наказание в местах лишения свободы, но с вклеенной фотографией задержанного. При себе он имел сумку с несколькими десятками тысяч гривен, происхождение которых он отказался назвать. В квартире, которую злоумышленник снимал, мы тоже провели обыск и изъяли деньги, планшет в заводской коробке и золотые украшения с ценниками. Откуда у мужчины все эти вещи, будем устанавливать", - рассказал Кузьмин.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители установили хронологию событий, которые происходили год назад. Как оказалось, мужчина накануне обокрал супермаркет. Деньги из сейфа он положил в рюкзак и шел по улице, но попал в поле зрения полицейских. Чтобы избежать наказания, он решил скрыться на маршрутке и применил оружие, которое постоянно носил с собой.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"В настоящее время задержанный находится под арестом, следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это еще одна кража и незаконное обращение с оружием, но в ходе расследования квалификация статей может изменяться и дополняться в случае выяснения новых обстоятельств", - добавил Кузьмин.