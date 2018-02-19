В центре Одессы обрушилась часть жилого дома
Под завалами оказалась пенсионерка, она не получила видимых травм.
В центре Одессы на Нежинской улице сегодня ночью обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщило местное управление ГосЧС.
Спасателям поступил звонок о происшествии вскоре после полуночи. Прибыв на место, они увидели, что повреждена пристроенная квартира на втором этаже, чердачные перекрытия, крыша и лестничная клетка двухэтажного жилого дома на общей площади 100 квадратных метров.
Под завалами оставалась 64-летняя хозяйка разрушенной квартиры, инвалид первой группы. Спасатели высвободили женщину и передали медикам – ее доставили в городскую клиническую больницу № 5 для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время разрушения конструкции одесситка не получила.
Причины происшествия устанавливаются.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.02.2018 08:03