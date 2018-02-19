В центре Одессы обрушилась часть жилого дома

Под завалами оказалась пенсионерка, она не получила видимых травм.

В центре Одессы на Нежинской улице сегодня ночью обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщило местное управление ГосЧС.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Спасателям поступил звонок о происшествии вскоре после полуночи. Прибыв на место, они увидели, что повреждена пристроенная квартира на втором этаже, чердачные перекрытия, крыша и лестничная клетка двухэтажного жилого дома на общей площади 100 квадратных метров.

Под завалами оставалась 64-летняя хозяйка разрушенной квартиры, инвалид первой группы. Спасатели высвободили женщину и передали медикам – ее доставили в городскую клиническую больницу № 5 для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время разрушения конструкции одесситка не получила.

Причины происшествия устанавливаются.

Фото: odesa.dsns.gov.ua
Фото: odesa.dsns.gov.ua


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсоветаЖитель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета
Из Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну УгрехелидзеИз Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну Угрехелидзе
Бешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской областиБешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской области
В Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабахВ Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабах
Удалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детейУдалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детей
Блок рекламы


Похожие новости
Одессита, повредившего топором машины на парковке суда, отправили под домашний арестОдессита, повредившего топором машины на парковке суда, отправили под домашний арест
Трое россиян с ножом набросились на прохожего в центре ОдессыТрое россиян с ножом набросились на прохожего в центре Одессы
В Каменце-Подольском обрушилась часть стены Старой крепостиВ Каменце-Подольском обрушилась часть стены Старой крепости
В Тернопольской области полицейский оказался в центре скандала из-за дракиВ Тернопольской области полицейский оказался в центре скандала из-за драки
Мэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре городаМэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре города
В центре Киева парня ранили из пистолетаВ центре Киева парня ранили из пистолета
В Одессе полицейские спасли мужчину, примерзшего босыми ногами к крыше домаВ Одессе полицейские спасли мужчину, примерзшего босыми ногами к крыше дома
В центре Львова обнаружили БДСМ-бордельВ центре Львова обнаружили БДСМ-бордель
Отремонтированный фасад Дома профсоюзов в Киева откроют в мартеОтремонтированный фасад Дома профсоюзов в Киева откроют в марте
В центре Баку взорвался газ в жилом домеВ центре Баку взорвался газ в жилом доме
Последние новости
Подгружаем последние новости