В центре Одессы обрушилась часть жилого дома

Под завалами оказалась пенсионерка, она не получила видимых травм.

В центре Одессы на Нежинской улице сегодня ночью обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщило местное управление ГосЧС.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Спасателям поступил звонок о происшествии вскоре после полуночи. Прибыв на место, они увидели, что повреждена пристроенная квартира на втором этаже, чердачные перекрытия, крыша и лестничная клетка двухэтажного жилого дома на общей площади 100 квадратных метров.

Под завалами оставалась 64-летняя хозяйка разрушенной квартиры, инвалид первой группы. Спасатели высвободили женщину и передали медикам – ее доставили в городскую клиническую больницу № 5 для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время разрушения конструкции одесситка не получила.

Причины происшествия устанавливаются.

Фото: odesa.dsns.gov.ua