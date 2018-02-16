Полиция показала последствия взрыва в музее Бандеры

У полиции есть видео с моментом поджога и взрыва.

Ивано-Франковская полиция расследует взрыв на территории музея Степана Бандеры в селе Старый Угринов, который произошел утром 15 февраля, по двум статьям Уголовного кодекса: ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение со взрывчаткой).

Фото: Полиция показала последствия взрыва в музее Бандеры

Замначальника ГУ НП в Ивано-Франковской полиции Игорь Бабьюк на брифинге в пятницу рассказал, что заложенная бомба была приведена в действие при помощи бикфордова шнура. Взрыв повредил металлопластиковые входные двери и окна.

У полиции есть видео с моментом поджога и взрыва, но подозреваемых пока нет.

Музей Бандеры в Старом Угринове был открыт 30 декабря 2000 года.


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