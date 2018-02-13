В Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабах

В специальном помещении изъяли более 450 растений.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Прокуратура и СБУ разоблачили группу лиц, которые занимались выращиванием наркотического средства каннабис в промышленных масштабах.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов уголовного производства в Киевской области, обнаружено специальное помещение, где выращивалось более 450 растений конопли, сообщает прокуратура Киева.

Решается вопрос об объявлении фигурантам производства подозрения по ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконное выращивание конопли, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью сбыта в количестве более 50 и более растений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция Киева уточняет, что задержаны владелец нарколаборатории и его сообщник. Коноплю выращивали на территории частных домов, где были оборудованы спецпомещения.

Изъято около 500 кустов каннабиса, 300 саженцев, оборудование для их выращивания и 11 фасованных пакетов готовой марихуаны. Каждый куст рос в отдельном горшке, а над ним горела лампа.

Задержаны 31-летний уроженец Кировоградской области и 36-летний уроженец Киевской области. Предварительно установлено, что выращиванием конопли они занимались последние два года.


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