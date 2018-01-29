У игорного клуба в Киеве застрелили мужчину (обновлено)

Еще один человек ранен.

Архив Фото: dpchas.com.ua

На улице Лагерная вблизи станции метро "Берестейская" в Киеве около полудня произошла стрельба. В результате два человека получили огнестрельные ранения, один из них умер.

Об этом сообщает полиция Киева .

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин.

Обновление. Издание dtp.kiev.ua ведет стрим с места стрельбы. На видео видно, что она произошла у игорного клуба.