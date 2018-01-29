У игорного клуба в Киеве застрелили мужчину (обновлено)
Еще один человек ранен.
На улице Лагерная вблизи станции метро "Берестейская" в Киеве около полудня произошла стрельба. В результате два человека получили огнестрельные ранения, один из них умер.
Об этом сообщает полиция Киева.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин.
Обновление. Издание dtp.kiev.ua ведет стрим с места стрельбы. На видео видно, что она произошла у игорного клуба.
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Общество
29.01.2018 11:05