В центре Баку взорвался газ в жилом доме

Два человека пострадали, один из них получил 90% ожогов кожи.

?В центре Баку взорвался газ в жилом доме
Взрыв газа в жылом доме в Баку
Фото: trend.az

В центре столицы Азербайджана, Баку, вблизи станции метро «28 мая» утром 27 января произошел взрыв. Причиной взрыва стала утечка газа, сообщает местное издание Trend.

В результате взрыва в магазине канцелярских товаров, расположенном на первом этаже многоквартирного дома, начался пожар.

Два человека пострадали. Один из них - 57-летний мужчина получил 90% ожогов кожи, он находится в крайне тяжелом состоянии в Республиканском ожоговом центре.

Спасатели перекрыли несколько кварталов, в том числе и часть центрального проспекта Азадлыг.

Напомним, ранее в Азербайджане известного журналиста приговорили к шести годам.


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