В центре Баку взорвался газ в жилом доме
Два человека пострадали, один из них получил 90% ожогов кожи.
В центре столицы Азербайджана, Баку, вблизи станции метро «28 мая» утром 27 января произошел взрыв. Причиной взрыва стала утечка газа, сообщает местное издание Trend.
В результате взрыва в магазине канцелярских товаров, расположенном на первом этаже многоквартирного дома, начался пожар.
Два человека пострадали. Один из них - 57-летний мужчина получил 90% ожогов кожи, он находится в крайне тяжелом состоянии в Республиканском ожоговом центре.
Спасатели перекрыли несколько кварталов, в том числе и часть центрального проспекта Азадлыг.
Напомним, ранее в Азербайджане известного журналиста приговорили к шести годам.
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Общество
27.01.2018 09:30