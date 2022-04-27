Эктор Хименес-Браво рассказал о своем доме в Ирпене

Колумбийский ресторатор Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине и считает себя наполовину украинцем. Он даже недавно получил долгожданное гражданство, и приобрел роскошный коттедж в пригороде Киева.

“Куски метала и два этажа бетона“: Эктор из “МастерШеф“ рассказал о своем доме в Ирпене

Когда роSSийские оккупанты начали наступление на Киев, наиболее пострадали такие города, как Ирпень, Буча и Гостомель. Там жили простые украинцы и многие знаменитости. Некоторые районы занимали роскошные особняки, которые были уничтожены россиянами.

И если Игорь Кондратюк, продюсер Ани Лорак и Валерий Харчишин потеряли свои дома, то Эктору Хименесу-Браво повезло.

"Где мой дом? Два месяца войны я иногда читал в комментариях "Эктор, вам не понять. У нас забрали наш дом". Долго не хотел об этом говорить, но мой дом был тоже в Ирпене. Там нет электрики, воды. Я скучаю по лесу, где гулял с собаками", - рассказал ресторатор.

“Куски метала и два этажа бетона“: Эктор из “МастерШеф“ рассказал о своем доме в Ирпене

Скоро исполнится 13 лет, как Эктор Хименес-Браво приехал в Киев на экскурсию. В Украине он прожил четверть своей жизни. Тут он нашел друзей, начал свое дело, встретил вторую половинку. В Украине побывала его мама и восхищалась красотой украинской земли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Напомним, Эктор Хименес-Браво впервые показал свою девушку: “Молоденькая“.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Надя Дорофеева впервые рассказала о разводе с ДантесомНадя Дорофеева впервые рассказала о разводе с Дантесом
Куда пропал Олег ВинникКуда пропал Олег Винник
Из Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человекИз Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек
Катя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войнеКатя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войне
Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей ДорофеевойВладимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой
Блок рекламы


Похожие новости
Актер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович рассказал, что русские сделали с его домом в БучеАктер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович рассказал, что русские сделали с его домом в Буче
Супруги Осборн хотят поселить в своем имении в Бакингемшире беженцев из УкраиныСупруги Осборн хотят поселить в своем имении в Бакингемшире беженцев из Украины
В Буче и Ирпене дали воду, но из-за отсутствия света она есть только на нижних этажахВ Буче и Ирпене дали воду, но из-за отсутствия света она есть только на нижних этажах
Макс Барских рассказал, почему решил вступить в ряды ВСУ и чем там занимаетсяМакс Барских рассказал, почему решил вступить в ряды ВСУ и чем там занимается
Андрей Бедняков рассказал о соседе-стороннике "русского мира", прозревшем после убийства родных в МариуполеАндрей Бедняков рассказал о соседе-стороннике "русского мира", прозревшем после убийства родных в Мариуполе
В Ирпене на Киевщине мародеры кинули гранату в женщин, одна в тяжелом состоянии: первые кадры с местаВ Ирпене на Киевщине мародеры кинули гранату в женщин, одна в тяжелом состоянии: первые кадры с места
Ксения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущееКсения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущее
Украинцы на Пасху пришли в храмы в Буче и ИрпенеУкраинцы на Пасху пришли в храмы в Буче и Ирпене
Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей ДорофеевойВладимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой
В МОН рассказали, каким будет ВНО в этом годуВ МОН рассказали, каким будет ВНО в этом году
Последние новости
Подгружаем последние новости