Эктор Хименес-Браво рассказал о своем доме в Ирпене

Колумбийский ресторатор Эктор Хименес-Браво уже много лет живет в Украине и считает себя наполовину украинцем. Он даже недавно получил долгожданное гражданство, и приобрел роскошный коттедж в пригороде Киева .

Когда роSSийские оккупанты начали наступление на Киев , наиболее пострадали такие города, как Ирпень, Буча и Гостомель. Там жили простые украинцы и многие знаменитости. Некоторые районы занимали роскошные особняки, которые были уничтожены россиянами.

И если Игорь Кондратюк, продюсер Ани Лорак и Валерий Харчишин потеряли свои дома, то Эктору Хименесу-Браво повезло.

"Где мой дом? Два месяца войны я иногда читал в комментариях "Эктор, вам не понять. У нас забрали наш дом". Долго не хотел об этом говорить, но мой дом был тоже в Ирпене. Там нет электрики, воды. Я скучаю по лесу, где гулял с собаками", - рассказал ресторатор.

Скоро исполнится 13 лет, как Эктор Хименес-Браво приехал в Киев на экскурсию. В Украине он прожил четверть своей жизни. Тут он нашел друзей, начал свое дело, встретил вторую половинку. В Украине побывала его мама и восхищалась красотой украинской земли.

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Напомним, Эктор Хименес-Браво впервые показал свою девушку: “Молоденькая“.