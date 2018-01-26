Жан Рено сыграет главную роль в украинско-французском триллере

Как утверждает Госкино, это будет последнее появление актера на экране.

Жан Рено Фото: sport-aerob.ru

Государственное агентство Украины по вопросам кино 26 января заключило контракт о предоставлении украинско-французскому триллеру "Последний шаг" финансовой поддержки в размере 21,63 млн грн. Главную роль в фильме сыграет известный французский актер Жан Рено.

"У фильма звездный каст: главную роль исполнит известный актер французского кино Жан Рено, для которого эта лента станет заключительной в его кинокарьере, канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гари Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие", - сообщается в фейсбуке Госкино.

Общая стоимость производства фильма - 73,9 млн грн.

Проект этой ленты стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Режиссер и автор сценария фильма - француз Фредерик Петижан, продюсеры - Корин Бенишу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос, Олиас Барко и Олег Герман. Оператор-постановщик ленты - трехкратный лауреат премии "Сезар" Тьерри Арбогаст.

Жан Рено сыграет Генри - самого разыскиваемого среди анонимных наемных убийц, который "наслаждается одинокой отставкой на берегу маленького отдаленного озера в Канаде. Девушка при смерти, после тяжелого несчастного случая на мотосанях, находит приют в его шале. Человек, который всю жизнь убивал, впервые спасает жизнь".

Съемки фильма будут проходить в Карпатах (на озере Синевир), в Киеве , в Нью-Йорке и в Канаде.

Выход ленты в прокат запланирован на 2019-й год.