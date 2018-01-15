Джон Малкович сыграет роль судьи
Джон Малкович предстанет в образе судьи в фильме «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный» сценариста Майкла Верви.
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Сценарий фильма автора Майкла Верви посвящён нездоровым отношениям между печально известным психопатом и насильником Тедом Банди и его девушкой Элизабет Клопфер (Лили Коллинз). Банди был харизматичен и привлекателен, обходительно вёл себя с женщинами, что значительно помогало маньяку во время поиска новых жертв (всего их было около 30).
При этом девушка Теда на протяжении многих лет отрицала его причастность к зверским убийствам, но в итоге лично сдала насильника полиции. В 1979 году состоялся суд над Банди, где председательствовал бывший офицер полиции Майами Эдвард Коварт. В результате маньяку вынесли смертельный приговор, однако казнили его лишь в 1989-м, через два года после смерти Коварта. Судебный процесс транслировался по национальному телевидению и привлёк внимание СМИ, поскольку Банди сам представлял свои интересы и спорил с судьёй.
Постановкой картины займется режиссёр Джо Берлингер ("Metallica: Some Kind of Monster", "Потерянный рай", "Ведьма из Блэр 2: Книга теней").
Съемки стартуют 18 января.
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Общество
15.01.2018 16:58