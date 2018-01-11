В Нью-Йорке покажут украинскую оперу "IYOV" Влада Троицкого
Постановку представят в рамках фестиваля оперы и современного театра Prototype.
С 15 по 20 января в Нью-Йорке в рамках международного фестиваля оперы и современного театра PROTOTYPE покажут украинскую оперу-реквием "IYOV" формации Nova Opera.
Режиссером постановки, как известно, выступил Влад Троицкий, а композиторами - Роман Григорив и Илья Разумейко.
Премьера "IYOV" состоялась в 2015 году на Гогольфесте, затем ее показывали в Люблине, Гданське, Копенгагене, Македонском театре оперы и балета, а также в Венской филармонии.
"Для нас большая честь - представлять современное украинское искусство миру. Фестиваль PROTOTYPE ежегодно проходит в Нью-Йорке с 2013 года, - рассказывает Илья Разумейко. - За этой время он стал одним из наиболее престижных событий в США в сфере современного музыкального театра и оперы. Ежегодно он охватывает более 10 театральных площадок города и представляет циклы из пермьер оперных произведений актуальных американских и европейских композиторов".
Кроме пяти показов оперы "IYOV", артисты формации Nova Opera исполнят две мессы из музыки композиторов оперы на латинские сакральные тексты.
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Общество
11.01.2018 11:35