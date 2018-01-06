В Черниговской области волчица напала на жителей села - Госпродпотребслужба

В Черниговской области волчица напала на жителей села - Госпродпотребслужба

В Коропском районе Черниговской области волчица зашла в село и напала на местных жителей. Животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания.

Об этом сообщили в областной Госпродпотребслужбе.

После обращения пострадавших чиновники сообщили в компетентные органы.

Кроме агрессивной волчицы, также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.

"Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой", - говорится в сообщении.

Также сотрудники государственной службы запланировали провести прививки собак и животных, которые в этом будут нуждаться.

Напомним, в июне прошлого года в тернопольском парке объявили карантин и запретили на его территории прогулки и выгул животных после того, как эксперты обнаружили бешенство у одной из белок.




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