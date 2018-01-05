Жительница Мариуполя открыла стрельбу по окнам жилого дома
Женщину задержали полицейские.
Патрульные полицейские Мариуполя задержали женщину, которая стреляла по окнам жилого дома из пневматического оружия.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области в Фейсбуке.
"В 10:00 правоохранители получили сообщение о том, что неизвестная женщина стреляет по окнам. Прибыв на место, заявительница показала разбитые стекла, а в доме находились испуганные дети. На месте нарушителя не оказалось, поэтому полицейские начали поиски", - говорится в сообщении.
Похожую по описанию женщину заметили в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя местная жительница.
"В ходе поверхностной проверки у нее обнаружили пистолет и патроны к нему. Женщину передали следователям Приморского отделения полиции", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Харьковской области трое школьников обстреляли рейсовый автобус из пневматической винтовки.
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Общество
05.01.2018 02:18