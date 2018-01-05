Жительница Мариуполя открыла стрельбу по окнам жилого дома

Женщину задержали полицейские.

Жительница Мариуполя открыла стрельбу по окнам жилого дома
Фото: facebook.com/MariupolPolice

Патрульные полицейские Мариуполя задержали женщину, которая стреляла по окнам жилого дома из пневматического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области в Фейсбуке.

"В 10:00 правоохранители получили сообщение о том, что неизвестная женщина стреляет по окнам. Прибыв на место, заявительница показала разбитые стекла, а в доме находились испуганные дети. На месте нарушителя не оказалось, поэтому полицейские начали поиски", - говорится в сообщении.

Похожую по описанию женщину заметили в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя местная жительница.

Фото: facebook.com/MariupolPolice

"В ходе поверхностной проверки у нее обнаружили пистолет и патроны к нему. Женщину передали следователям Приморского отделения полиции", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/MariupolPolice

Напомним, в Харьковской области трое школьников обстреляли рейсовый автобус из пневматической винтовки.


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