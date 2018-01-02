Вышел новый трейлер фильма «50 оттенков свободы» (ВИДЕО)

Вышел новый трейлер фильма «50 оттенков свободы» (ВИДЕО)

В сети появился новый трейлер заключительной части фильма «50 оттенков серого».

Ролик опубликован на официальном канале фильма в YouTube.

Новый фильм «50 оттенков свободы» является экранизацией третьей части эротического романа Э. Л. Джеймс о Кристиане Грее и Анастейше Стил.

Главные герои в исполнении Джейми Дорнана и Дакоты Джонсон решают связать себя узами брака и провести медовый месяц в сказочном месте. Однако во время отдыха молодая семья сталкивается с призраками своего прошлого.

Картина выйдет на большие экраны ко Дню всех влюбленных - в феврале 2018 года.

Отметим, что предыдущий трейлер картины появился в ноябре 2017 года.




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