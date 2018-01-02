"Граждане, одумайтесь!": Аброськин ответил на требование людей расследовать убийство Ноздровской

Сегодня, 2 января, в Киеве под стенами ГУ Нацполиции собралась группа активистов, которые требуют оперативно расследовать убийство правозащитницы Ирины Ноздровской. Начальник управления полиции Киевской области Дмитрий Ценов предложил участникам митинга создать инициативную группу, у которой будет возможность ознакомиться с ходом следствия.

Заместитель Главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин

"Граждане, опомнитесь!

Во-первых. Проведение необходимых мероприятий по раскрытию убийства Ирины Ноздровской взято на личный контроль председателем Нацполиции Сергеем Князевым и на соответствующий контроль Министром внутренних дел.

Во-вторых. Для меня лично раскрытие каждого убийства человека, особенно ребенка, очень важно. Делать пиар на убийстве отдельно взятого человека - это позорно.

В-третьих. Не требуют объявления и обсуждения результаты проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда. В настоящее время идут активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств совершенного убийства и лица или лиц, его совершивших.

Создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Для раскрытия преступления полиция использует все возможные инструменты, предоставленные «гуманным к преступникам» законодательством Украины.

Просил бы «специалистов по раскрытию преступлений», которые сейчас комментируют и дают советы, остановиться. В свою очередь криминальная полиция не советует же инженерам, журналистам, политическим деятелям как делать свое дело. Дайте возможность нормально работать сотрудникам криминальной полиции.

Мы - не боги, гарантировать раскрытия всех преступлений не можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны.

К сведению всех «неравнодушных». С 30.12.17 по 01.01.2018 года на территории государства совершено 18 убийств, из них по 12 - подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны; 35 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, из которых по 22 - подозреваемые в совершении преступления лица установлены и задержаны", - написал Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.



