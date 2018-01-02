Убийство Ноздровской: бывший жених юриста отказался свидетельствовать

Убийство Ноздровской: бывший жених юриста отказался свидетельствовать (ВИДЕО)

Задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.

Об этом он сам сообщил Громадському.

После приезда адвоката в участок полиции, мужчина сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. До этого его спрашивали об отношениях с Ириной.

«С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам  быть вместе», - рассказал Сергеев.

«Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно ... Но так вот оно теперь все. Я так любил ...», - сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину в августе 2017 года у метро.

«Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились своей семьей», - отметил Виталий Сергеев.

На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений.

«Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать ... не знаю честно», - сказал он.

Также Виталий объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем ранее заявил его отец. Он также сообщил, что авто Виталия забрали на экспертизу.

Адвокат Анна Чернецкая отметила в комментарии Громадському, что авто было изъято незаконно, потому что оформлено на Виталия, а согласие на изъятие давал отец.

Как известно, тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря, Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз на связь она выходила около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Колишній наречений вбитої юристки Ноздровської розповів, що його допитували як свідка pic.twitter.com/bEmyUm4YQ5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 января 2018 г.


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