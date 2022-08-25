Допомога для новонароджених: реєстрацію на отримання безкоштовних наборів поновили

Батьки новонароджених можуть отримати допомогу від благодійного фонду, інформує ZN.ua.

Допомога для новонароджених: реєстрацію на отримання безкоштовних наборів поновили
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У батьків дітей віком до двох місяців знову з’явилась можливість отримати безкоштовний набір для новонароджених від благодійного фонду BGV Charity Fund. Для цього вони повинні подати відповідну заявку.

Відповідно до повідомлення фонду, для отримання набору з дитячого одягу, підгузків, різноманітних гігієнічних засобів та інших потрібних для немовлят речей, потрібно зареєструватись за посиланням.

Зареєструватись може мама чи тато дитини віком від народження до двох місяців. Для цього потрібно заповнити необхідні поля реєстраційної форми та підвантаживши скан-копії чи фотографії ID-паспорта чи паспорта-книжечки, а також свідоцтва про народження дитини.


Олена Середа, ZN.ua





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