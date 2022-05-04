Мы до сих пор в браке: Дмитрий Ступка рассказал о разводе с Логуновой и ее новом женихе

Украинский актер Дмитрий Ступка откровенно рассказал о разводе с моделью Полиной Логуновой, которая уже успела рассекретить, за кого выйдет после расставания со Ступкой. По словам Дмитрия, все началось с переезда в Америку, куда супруги перебрались осенью 2021 года. Спустя несколько месяцев, 31 декабря, Логунова пришла к мужу и сказала, что больше не любит его.

"Мы не живем вместе с Нового года. Тогда она мне сообщила, что познакомилась с американцем, и все, сказала: "Дима, я тебя больше не люблю". Но мы до сих пор в браке – официально не разведены. Потому что в Украине война, а в Америке разводиться мы не можем, потому что я гражданин Украины, наша дочь Богданка тоже. И так как она несовершеннолетний ребенок, нужно разводиться только на территории Украины", - объяснил Дмитрий в программе "Зірковий шлях".

Фото: instagram.com/stupka777

Актер говорит, что у его бывшей возлюбленной завязались отношения тогда, когда они еще жили вместе. Однако он отметил, что не осуждает Логунову, а наоборот, поддерживает ее и понимает, почему так сложилось.

"Она познакомилась с молодым человеком, и они влюбились друг в друга. Такое бывает, я по себе знаю – ничего страшного. Она влюбилась, захотела остаться в Америке, ей там нравится, климат, карьерный рост, американец… Она таким образом быстрее язык выучит. Ибо со мной так не получится, как с американцем. Они хотят жениться, пусть им Бог даст счастья, здоровья, пусть помогает... Я действительно ничего не имею против, это ее жизнь, ее выбор. Она хочет то, что я, например, не могу дать ей сейчас, а тот человек даст", - заявил Ступка, информирует Апостроф.

Фото: instagram.com/stupka777

Пока бывшие влюбленные ждут, когда смогут официально развестись, они не теряют времени зря и пытаются наладить дружеские отношения. Актер отметил, что ненавидеть кого-то или ссориться нет смысла, лучше продолжать жить нормальной жизнью.

"Зачем нам ссориться? Жизнь продолжается, а все это нормально – люди расходятся-сходятся… У нас нормальные отношения, у нас общая дочь. Конечно, сейчас не так как раньше общаемся, но я часто звоню Богданке, разговариваем по видеосвязи. Я только желаю им удачи, чтобы они там зацепились", – заявил Дмитрий.

Фото: instagram.com/stupka777

Напомним, на Полине Логуновой Дмитрий Ступка женился в марте 2016 года. 25 апреля 2017 года у пары родилась дочь Богдана Дмитриевна Ступка.


Любовь Блажко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Леся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городеЛеся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городе
"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека
Анна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в УэльсеАнна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в Уэльсе
Макс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупацииМакс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупации
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причинаСильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
Блок рекламы


Похожие новости
Я не выдержала: певица MamaRika рассказала, почему вернулась в Украину из ПольшиЯ не выдержала: певица MamaRika рассказала, почему вернулась в Украину из Польши
"Я там был и варил борщ": Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами"Я там был и варил борщ": Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами
Попросила на день рождения Байрактар: украинская защитница рассказала, как после работы моделью попала в ВСУПопросила на день рождения Байрактар: украинская защитница рассказала, как после работы моделью попала в ВСУ
Отец троих детей Григорий Решетник рассказал, почему остался с семьей в УкраинеОтец троих детей Григорий Решетник рассказал, почему остался с семьей в Украине
Как сон наяву: герой мемов с Анджелиной Джоли во Львове рассказал о встрече с актрисойКак сон наяву: герой мемов с Анджелиной Джоли во Львове рассказал о встрече с актрисой
Фаворитка Винника рассказала о своей горестной потере: «Мое сердце бьется за двоих»Фаворитка Винника рассказала о своей горестной потере: «Мое сердце бьется за двоих»
"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких
Старенькие люди просто не выдерживают: Даша Астафьева рассказала про горе в семьеСтаренькие люди просто не выдерживают: Даша Астафьева рассказала про горе в семье
"Полная каша происходит": Ксения Мишина без прикрас рассказала, почему долго не выходила на связь"Полная каша происходит": Ксения Мишина без прикрас рассказала, почему долго не выходила на связь
Настя Каменских впервые рассказала, где во время войны находится ПотапНастя Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап
Последние новости
Подгружаем последние новости