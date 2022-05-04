Мы до сих пор в браке: Дмитрий Ступка рассказал о разводе с Логуновой и ее новом женихе

Украинский актер Дмитрий Ступка откровенно рассказал о разводе с моделью Полиной Логуновой, которая уже успела рассекретить, за кого выйдет после расставания со Ступкой. По словам Дмитрия, все началось с переезда в Америку, куда супруги перебрались осенью 2021 года. Спустя несколько месяцев, 31 декабря, Логунова пришла к мужу и сказала, что больше не любит его.

"Мы не живем вместе с Нового года. Тогда она мне сообщила, что познакомилась с американцем, и все, сказала: "Дима, я тебя больше не люблю". Но мы до сих пор в браке – официально не разведены. Потому что в Украине война, а в Америке разводиться мы не можем, потому что я гражданин Украины, наша дочь Богданка тоже. И так как она несовершеннолетний ребенок, нужно разводиться только на территории Украины", - объяснил Дмитрий в программе "Зірковий шлях".

Фото: instagram.com/stupka777

Актер говорит, что у его бывшей возлюбленной завязались отношения тогда, когда они еще жили вместе. Однако он отметил, что не осуждает Логунову, а наоборот, поддерживает ее и понимает, почему так сложилось.

"Она познакомилась с молодым человеком, и они влюбились друг в друга. Такое бывает, я по себе знаю – ничего страшного. Она влюбилась, захотела остаться в Америке, ей там нравится, климат, карьерный рост, американец… Она таким образом быстрее язык выучит. Ибо со мной так не получится, как с американцем. Они хотят жениться, пусть им Бог даст счастья, здоровья, пусть помогает... Я действительно ничего не имею против, это ее жизнь, ее выбор. Она хочет то, что я, например, не могу дать ей сейчас, а тот человек даст", - заявил Ступка, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/stupka777

Пока бывшие влюбленные ждут, когда смогут официально развестись, они не теряют времени зря и пытаются наладить дружеские отношения. Актер отметил, что ненавидеть кого-то или ссориться нет смысла, лучше продолжать жить нормальной жизнью.

"Зачем нам ссориться? Жизнь продолжается, а все это нормально – люди расходятся-сходятся… У нас нормальные отношения, у нас общая дочь. Конечно, сейчас не так как раньше общаемся, но я часто звоню Богданке, разговариваем по видеосвязи. Я только желаю им удачи, чтобы они там зацепились", – заявил Дмитрий.

Фото: instagram.com/stupka777

Напомним, на Полине Логуновой Дмитрий Ступка женился в марте 2016 года. 25 апреля 2017 года у пары родилась дочь Богдана Дмитриевна Ступка.