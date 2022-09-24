Син Ілона Маска змінив стать: у Мережі потрапили його фото в новому образі

Син американського мільярдера та засновника Tesla Ілона Маска Ксав'єр Олександр з'явився у новому образі. 18-річний хлопець змінив стать і став дівчиною. Тепер його звуть Вівіан Дженна Уілсон.

Змінив стать та відмовився від батька: син Ілона Маска став дівчиною і засвітив груди

Спадкоємицю знаменитого бізнесмена "зловили" на вулиці папараці. Вона переміщалася Санта-Монікою на електромобілі, який виробляє компанія її батька. Вівіан приміряла зелену футболку з жовтим візерунком, яку поєдна з чорними спортивними штанями та кросівками. Її обличчя прикривала маска.

Дочка Ілона Маска відростила довге волосся, яке ефектно розвівалося на вітрі. Вона відмовилася від макіяжу та манікюру. Помітно, що в колишнього юнака з'явилися груди. Ймовірно, це пов'язано із гормонотерапією.

Змінив стать та відмовився від батька: син Ілона Маска став дівчиною і засвітив груди

Нагадаємо, що Вівіан не підтримує стосунки із відомим батьком. Вона заявила, що не хоче мати з ним нічого спільного. У червні повідомлялося, що дівчина відмовилася від його прізвища та після зміни статі змінила ім'я.

"Ім'я позивача змінено з Ксав'єра Олександра Маска на Вівіан Дженна Уілсон. Стать заявника змінена з чоловічої на жіночу", - зазначили в каліфорнійському суді, куди звернулася Вівіан.

Про гендерний перехід Ксав'єра Олександра стало відомо у квітні. Хлопець публічно заявив, що хоче змінити життя і не бути пов'язаним із біологічним батьком у будь-якій формі.

Змінив стать та відмовився від батька: син Ілона Маска став дівчиною і засвітив груди

Маск одружився з канадською письменницею Джастін Уілсон у 2000 році, вони разом навчалися у Королівському університеті. 2002-го у пари народився син Невада Олександр, який помер у 10-денному віці.

Через два роки на світ з'явилися близнюки Ксав'єр Олександр (тепер Вівіан) і Гріффін, а ще через два - трійнята Саксон, Кай і Даміан, яким зараз по 15 років. Усі діти були зачаті за допомогою ЕКО.

Нагадаємо, що минулого року Ілон Маск розлучився з матір'ю своєї шостої дитини, канадською співачкою Граймс. Вони прожили разом три роки.


Ловіцька Леся, Тудей





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