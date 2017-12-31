У Говерлы спасатели нашли трех заблудившихся туристов из Чехии

Один из них травмировал ногу.

Фото: dsns.gov.ua

В Закарпатской области во время прохождения туристического маршрута вблизи Говерлы заблудились трое туристов из Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Около 2:00 31 декабря спасатели добрались до места пребывания туристов. Как оказалось, один из них получил травму ноги”, - сказано в сообщении.

Пострадавшему спасатели оказали первую домедицинскую помощь. Далее туристов отправили в г. Рахов. Травмированного доставили в больницу.

Напомним, на прошлой неделе в Карпатах вблизи Яремче нашли тело мертвого туриста, которого перед тем искали два дня.