У Говерлы спасатели нашли трех заблудившихся туристов из Чехии
Один из них травмировал ногу.
В Закарпатской области во время прохождения туристического маршрута вблизи Говерлы заблудились трое туристов из Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
“Около 2:00 31 декабря спасатели добрались до места пребывания туристов. Как оказалось, один из них получил травму ноги”, - сказано в сообщении.
Пострадавшему спасатели оказали первую домедицинскую помощь. Далее туристов отправили в г. Рахов. Травмированного доставили в больницу.
Напомним, на прошлой неделе в Карпатах вблизи Яремче нашли тело мертвого туриста, которого перед тем искали два дня.
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Общество
31.12.2017 20:10