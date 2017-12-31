Жители Новой Зеландии первыми встретили новый 2018 год

Новая Зеландия уже встретила Новый 2018-й год. Первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане.

Об этом докладывает ГромадськеТВ .

Разница во времени между Киевом и австралийским Оклендом составляет 11:00.

Новый год в Новой Зеландии наступил тогда, когда в Украине было 13:00 дня 31 декабря.

Следующей страной, встречать Новый год будет Австралия, затем - Япония и Китай .