Жители Новой Зеландии первыми встретили новый 2018 год
Новая Зеландия уже встретила Новый 2018-й год. Первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане.
Об этом докладывает
Разница во времени между Киевом и австралийским Оклендом составляет 11:00.
Новый год в Новой Зеландии наступил тогда, когда в Украине было 13:00 дня 31 декабря.
Следующей страной, встречать Новый год будет Австралия, затем - Япония и Китай.
Последним будет американский остров Самоа. Там куранты бить, когда в Киеве будет 13:00 1 января.
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Общество
31.12.2017 19:56