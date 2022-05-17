Новый сильный пожар бушует в россии: улицы затянуло черным дымом, фото

Новый сильный пожар бушует в россии: улицы затянуло черным дымом, фото

В роSSийском городе Бердске Новосибирского района вспыхнуло производственное здание.

Как сообщают местные СМИ, горит помещение предприятия «Геопласт», которое производит пласмассовые плиты, трубы и пластассовые изделия для упаковки.

В настоящий момент усиленная группировка пожарных ликвидирует возгорание и пытается не допустить перемещения огня на соседние здания.

По предварительной информации, огонь начался с крыши завода. Данных о раненых и погибших пока нет.

Добавим, что вчера, 16 мая, в Москве полыхал недостроенный бизнес-центр DM Tower.

На крыше 18-этажного бизнес-центра загорелись стройматериалы - дым был виден из окрестных районов города.

Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!pic.twitter.com/DNxZU8bo5d

— Геннадий Гудков (@gudkov_g) May 8, 2022

«Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!», - писали люди в соцсетях, публикуя кадры пожара.


Катерина Петренко, politeka.net

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