Новый сильный пожар бушует в россии: улицы затянуло черным дымом, фото
В роSSийском городе Бердске Новосибирского района вспыхнуло производственное здание.
Как сообщают местные СМИ, горит помещение предприятия «Геопласт», которое производит пласмассовые плиты, трубы и пластассовые изделия для упаковки.
В настоящий момент усиленная группировка пожарных ликвидирует возгорание и пытается не допустить перемещения огня на соседние здания.
По предварительной информации, огонь начался с крыши завода. Данных о раненых и погибших пока нет.
Добавим, что вчера, 16 мая, в Москве полыхал недостроенный бизнес-центр DM Tower.
На крыше 18-этажного бизнес-центра загорелись стройматериалы - дым был виден из окрестных районов города.
Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!pic.twitter.com/DNxZU8bo5d
«Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!», - писали люди в соцсетях, публикуя кадры пожара.