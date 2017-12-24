В горах около Яремча уже второй день не могут найти заблудившегося туриста

Мужчина сам пошел на гору Хомяк вчера после обеда.

В горах около Яремча уже второй день не могут найти заблудившегося туриста
Фото: mns.gov.ua

В Ивано-Франковской области уже второй день ищут туриста, который решил в сумерках самостоятельно подняться на гору Хомяк. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

"23 декабря в 17.30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Хомяк заблудился житель Ивано-Франковска, который, несмотря на наступление темного времени суток, решил самостоятельно подняться на вершину горы. Мужчина с друзьями временно проживали в селе Поляница Яремчанского горсовета", - говорится в сообщении.

Спасатели вместе с родственниками и друзьями туриста в составе двух поисковых групп обследовали подножие горы Хомяк со стороны горы Женець, прошли по маршруту движения туристов от села Поляница к вершине горы Хомяк и спустились с вершины в направлении долины Баранина. Также обследовали прилегающие лесные поляны, массивы вниз по серпантину. Мужчина не найден, связь с потерпевшим отсутствует.

Поисково-спасательные работы продолжаются. К поискам туриста от управления ГосЧС области привлечено 15 человек на трех единицах техники.

Напомним, недавно на Эльбрусе нашли тела трех украинских альпинистов, пропавших в 2004 году.


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