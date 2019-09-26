NASA показало прототип робота, состоящий из двух дронов

Аппарат «Кассини» пролетал рядом с Титаном, одним из спутников Сатурна, много раз — картируя его поверхность для будущих миссий. На основе данных, полученных зондом, ученые предполагают, что на Титане имеются, в частности, жидкие озера и моря (в отличие от таковых на Земле, они полны не водой, а метаном и этаном), а также криовулканы. «У нас очень ограниченная информация о составе атмосферы, — отмечает сотрудник Лаборатории реактивного движения Али Агха (Ali Agha). — Каменистая местность, метановые озера, криовулканы — предполагается наличие всего этого, однако точно мы не знаем. Таким образом, мы думали над тем, как создать систему, которая будет гибкой, способной передвигаться по различным типам местности и при этом достаточно компактной, чтобы быть запущенной с помощью ракеты».

Как можно заметить на видео, прототип Shapeshifter включает два дрона, которые могут объединяться в робота, способного катиться по земле. При этом, как предполагает команда разработчиков, в будущем система может включать до 12 роботов, которые бы объединялись, к примеру, в плавающий аппарат или же составлять цепь для изучения пещер. Как указывается, на данный момент Shapeshifter полуавтономен, однако в дальнейшем, согласно NASA, его дизайн будет включать роботов, способных объединяться самостоятельно, без команд с Земли.

Команда, занимающаяся разработкой Shapeshifter, должна будет представить свой концепт на рассмотрение в рамках второй фазы программы NIAC (Innovative Advanced Concepts) в 2020 году. Когда подобный аппарат (если в итоге будет одобрен) сможет посетить такие миры, как Титан, пока неизвестно; впрочем, вероятно, еще не скоро. Ближайшая ожидаемая миссия к Титану — Dragonfly: она предполагает посадку винтокрылого аппарата на поверхность спутника и, как предполагается, будет запущена в 2026 году.



