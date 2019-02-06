Сейсмометр аппарата NASA InSight приступает к выполнению научной программы

Сейсмометр аппарата NASA InSight приступает к выполнению научной программы

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что автоматическая станция InSight завершила установку первого инструмента на поверхности Марса.

Аппарат InSight, напомним, совершил посадку на Красной планете в конце ноября прошлого года. Для этой станции не предусмотрена возможность перемещения — она будет заниматься исследованиями Марса в точке нахождения.

Главные задачи InSight — изучение внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Для этого на поверхности планеты будут размещены два прибора — сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) для прецизионного измерения тектонической активности Марса и инструмент HP (Heat Flow and Physical Properties Probe) для измерения теплового потока под поверхностью планеты.

Сейсмометр аппарата NASA InSight приступает к выполнению научной программы

Сейсмометр SEIS был установлен на поверхности Марса в конце прошлого года. И вот теперь сообщается, что аппарат InSight успешно накрыл этот прибор специальным колпаком, что позволит собирать точные научные данные.

Дело в том, что SEIS имеет очень высокую чувствительность. А поэтому без колпака к снимаемым показателям может примешиваться «шум» от ветра.

Добавим, что основная исследовательская программа InSight рассчитана приблизительно на два земных года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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