Сейсмометр аппарата NASA InSight приступает к выполнению научной программы

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что автоматическая станция InSight завершила установку первого инструмента на поверхности Марса.

Аппарат InSight, напомним, совершил посадку на Красной планете в конце ноября прошлого года. Для этой станции не предусмотрена возможность перемещения — она будет заниматься исследованиями Марса в точке нахождения.

Главные задачи InSight — изучение внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Для этого на поверхности планеты будут размещены два прибора — сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) для прецизионного измерения тектонической активности Марса и инструмент HP (Heat Flow and Physical Properties Probe) для измерения теплового потока под поверхностью планеты.

Сейсмометр SEIS был установлен на поверхности Марса в конце прошлого года. И вот теперь сообщается, что аппарат InSight успешно накрыл этот прибор специальным колпаком, что позволит собирать точные научные данные.

Дело в том, что SEIS имеет очень высокую чувствительность. А поэтому без колпака к снимаемым показателям может примешиваться «шум» от ветра.

Добавим, что основная исследовательская программа InSight рассчитана приблизительно на два земных года.



