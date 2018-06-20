В Китае нашли следы динозавров, живших 120 миллионов лет назад

динозавры

Международная археологическая экспедиция нашла в провинции Шаньдун на востоке Китая окаменелости со следами семи разных видов динозавров, живших свыше 120 миллионов лет назад.

Об этом сообщает РИА Новости.

Находка стала для ученых неожиданностью, поскольку ранее в этом районе не находили никаких останков динозавров, пояснил глава Института геологии и палеонтологии при Университете города Линьи провинции Шаньдун Ван Сяоли.

В числе прочих были найдены параллельные следы, оставленные дейнонихами. Археологи называют эту находку потрясающей, поскольку она говорит о том, что эти динозавры обитали большими стаями, в то время как ранее предполагалось, что они жили обособленно.

В состав международной экспедиции вошли ученые из Китая, Австралии и США.


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