Кулеба: сегодня у Украины самый высокий уровень международной поддержки

"Пребование иностранных гостей в Украине - это тоже фактор сдерживания, он способствует снижению напряжения".

На сегодняшний день у Украины самый высокий уровень международной поддержки на фоне угрозы вторжения РоSSии. Об этом свидетельствуют, в частности, визиты иностранных делегаций.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Украина имеет самый высокий уровень международной поддержки, который у нас когда-либо был. Это - очень серьезный сдерживающий фактор, снижающий риски. Еще в декабре я призвал всех партнеров запланировать визиты именно в январе и феврале этого года. Пребывание иностранных гостей в Украине - это тоже фактор сдерживания, он способствует снижению напряжения", - подчеркнул глава МИД .

Кулеба также отметил, что "парад визитов" начался с поездки руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля на Донбасс, и, по словам министра, эта работа продолжится.

"Агрессивные намерения РоSSии выходят за пределы нашего государства, поэтому сдерживать ее мы должны все вместе", - отметил Кулеба.

Напомним, вчера, 25 января, в Украину отправилась делегация конгрессменов США , которую возглавляет глава международного комитета палаты представителей Грегори Микс.