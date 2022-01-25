В Раде собирают подписи для внеочередного заседания по усилению обороноспособности, – Рудык

Присоединиться к подписанию будут призывать и "слуг народа".

В Верховной Раде собирают подписи депутатов за проведение внеочередного заседания по усилению обороноспособности Украины.

Инициатором выступила фракция "Европейская солидарность", но сбор подписей поддерживают и другие оппозиционные политсилы. Об этом в кулуарах парламента сообщила журналистам глава партии "Голос" Кира Рудык.

На этом внеочередном депутаты хотели бы заслушать президента Украины по поводу возможной военной агрессии и рассмотреть законопроекты об изменениях в бюджет для увеличения финансирования армии.

"Фракция "Голос" уже подписала внеочередное заседание, которое собирает "Европейская солидарность". Пока людей нет в зале, поэтому мне неизвестно точное количество, но это оппозиционные фракции, которые понимают, что повестка дня этой недели абсолютно не соответствует вызовам", – отметила Рудык.

По ее словам, к сбору подписей присоединились не только "ЕС" и "Голос", но и другие оппозиционные политсилы.

На уточнение корреспондента LB.ua Рудык добавила, что со "Слугами народа" также будут говорить о необходимости подписать внеочередное. Для созыва заседания необходимы 150 подписей парламентариев.

Напомним, сегодня Верховная Рада будет иметь первое с 17 декабря пленарное заседание. На нем должны рассмотреть, среди прочего, обращение к международным партнерам по поводу недопустимости военного шантажа Украины со стороны РФ.

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