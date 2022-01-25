Ермак возразил, что законопроект о переходном периоде отозвали по требованию Москвы

Никаких предпосылок проведения этой встречи в Нормандском формате не было".

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает, что отзыв законопроекта о переходном периоде связано с требованиями Москвы для проведения встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

"Эта власть принимает требования только украинского народа. А основное требование сегодня украинского общества - это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию, над чем мы работаем 24/7. Я хочу сказать абсолютно официально. Никаких предпосылок по проведению этой встречи в Нормандском формате не было" , – сказал Ермак.

Накануне СМИ сообщили, что Кабинет Министров отозвал из Верховной Рады законопроект о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук отзыв законопроекта объяснила необходимостью внести в его текст изменения, чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии. Она уверена, что эти изменения невозможно внести в парламент между чтениями.