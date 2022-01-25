Верховная Рада Украины осудит решение Государственной думы РФ в случае признания ДНР/ЛНР

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что украинский парламент не может никак повлиять на решение Госдумы.

Верховная Рада Украины осудит решение Государственной думы РФ в случае признания ДНР/ЛНР
Фото: пресслужба партії

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что украинский парламент не признает решение Госдумы РоSSии о легитимизации боевиков на Донбассе.

Об этом он заявил по итогам заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент LB.ua.

"Насколько я помню, Госдума РФ несколько раз пыталась это поставить на голосование и проголосовать (вопросы о признании так называемых "ЛНР/ДНР"). Но этого никогда не было. Если они проголосуют, то, конечно, мы будем это осуждать. Не будем это признавать. Но не думаю, что украинский парламент может как-то повлиять на решение Госдумы. Это не связанные структуры", - заявил он.

Арахамия также призвал не паниковать, учитывая информацию о рекомендациях эвакуации семей дипломатов с территории Украины.

"Есть проблема с освещением информации под углом. Вы не видите факты. А оценочные суждения... Я считаю, что это распространяющаяся информационная и психологическая спецоперация РФ, чтобы создать панические настроения в обществе", - сказал он.

Напомним, что Государственная Дума РФ планирует рассмотреть обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании оккупированных территорий Донбасса отдельными "республиками". Соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину 19 января инициировали депутаты роSSийской Госдумы от КПРФ. Кроме того, депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с ДНР/ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений.

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