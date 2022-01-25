Верховная Рада Украины осудит решение Государственной думы РФ в случае признания ДНР/ЛНР

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что украинский парламент не может никак повлиять на решение Госдумы.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что украинский парламент не признает решение Госдумы РоSSии о легитимизации боевиков на Донбассе.

Об этом он заявил по итогам заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент LB.ua .

"Насколько я помню, Госдума РФ несколько раз пыталась это поставить на голосование и проголосовать (вопросы о признании так называемых "ЛНР/ДНР"). Но этого никогда не было. Если они проголосуют, то, конечно, мы будем это осуждать. Не будем это признавать. Но не думаю, что украинский парламент может как-то повлиять на решение Госдумы. Это не связанные структуры", - заявил он.

Арахамия также призвал не паниковать, учитывая информацию о рекомендациях эвакуации семей дипломатов с территории Украины.

"Есть проблема с освещением информации под углом. Вы не видите факты. А оценочные суждения... Я считаю, что это распространяющаяся информационная и психологическая спецоперация РФ , чтобы создать панические настроения в обществе", - сказал он.