Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о переходном периоде, - СМИ

Кабинет министров отозвал из Верховной Рады законопроект о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники и документы.

Собеседник издания отметил, что этот вопрос был единственным, для принятия которого состоялось внеочередное заседание Кабмина.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук отзыв законопроекта объяснила необходимостью внести в его текст изменения, чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии. По ее словам, эти изменения невозможно внести в парламент между чтениями, а потому правительство должно безотлагательно отозвать законопроект.

Комиссия действительно в своих рекомендациях указывала на необходимость внесения изменений в законопроект. Впрочем, эта рекомендация пришла в Киев еще в октябре 2021 года.

"Информация "Европейской правды" свидетельствует, что реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров (Украину в этом формате представляет Андрей Ермак, РоSSию – Дмитрий Козак). В начале января представители Франции и Германии в этом формате посетили Москву и Киев и во время визита в Украину передали Банковой это требование Кремля», - пишет издание.

Один из собеседников ЕП на Банковой подтвердил, что Украина рассчитывает на организацию встречи советников до конца января. Договоренностей о возможности проведения саммита в "нормандском формате", по данным ЕП, пока нет.

Ранее министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявлял, что в случае принятия Киевом закона об основах государственной политики переходного периода Москва будет считать, что Украина вышла из минских договоренностей.

Напомним, законопроект о переходном периоде был одобрен правительством еще в августе. Он имеет целью определить базовые основы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции; унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и Автономной Республики Крым и города Севастополя; упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, а также ввести понятия, раскрывающие его новеллы — термины переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация.

Кроме того, документ должен распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей; усилить социальную связь с временно оккупированными территориями; ввести элементы переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией и прочее.

Также предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ , политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупируемые территории, реинтеграция деоккупируемых территорий, крепкий мир, территории приоритетного развития.

Венецианская комиссия в заключении отметила, что проект закона предлагает создать только общую правовую рамку для различных мер переходного периода, из-за чего четко предусмотреть влияние этого закона в случае принятия невозможно.

Выполнение рамочного закона во многих деталях будет зависеть прежде всего от имплементирующих законов и подзаконных актов, которые необходимо будет разработать в будущем.

"Из-за общих и размытых норм... проект больше напоминает политические указания, чем нормативно-правовой акт", – отмечается в заключении комиссии.