"Путин хочет уважения, а оказать кому-то уважение – это низкая цена или вообще ее отсутствие".

Украина не вернет оккупированный Россией Крым, а президент РоSSии Владимир Путин "возможно, заслуживает уважения".

Об этом глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах заявил в рамках дискуссии в индийском аналитическом центре Manohar Parrikar IDSA.

“Крымский полуостров потерян, его не вернуть. Это факт. И мы должны понять, что вопросы политики – это вопросы фактов и эмоций”, – сказал Шенбах.

Он считает, что РоSSия в действительности не хочет включить в свою территорию "маленькую полосу украинской земли или расколоть Европейский Союз".

По его мнению, Путин хочет уважения, а оказать кому-то уважение – это низкая цена или вообще ее отсутствие.

"Это легко - оказать ему уважение, которое он требует и, возможно, заслуживает", - заявил Шенбах.

По словам Шенбаха, РоSSия – это старое, важное и христианское государство, необходимое Германии и Индии в противостоянии с Китаем. Поэтому РоSSии "нужно дать шанс" в отношениях с Европейским союзом и США .

В то же время Шенбах согласился, что у РоSSии нет демократии с точки зрения западных стран.

Он добавил, что Украина не отвечает требованиям членства в блоке НАТО, потому что Донбасс "оккупирован роSSийской армией или теми, кого они называют повстанцами".

Со своей стороны в МИД Украины заявили, что такие высказывания командующего Военно-морскими силами Германии являются неприемлемыми.

“Крымский полуостров может быть потерян только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", – говорится в сообщении спикера ведомства Олега Николенко.

В частности, в МИДе были особенно удивлены услышать сентименты господина Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как “число жертв роSSийской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия РоSSии выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди от роSSийских пуль, а Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, представляющий угрозу всему Черноморскому региону”.

“На территории самой Германии роSSийские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические пределы, а также границы в сфере безопасности. В этом случае эти границы грубо нарушены”, – добавили в министерстве.