Зеленский: чтобы отсчет независимой Украины больше не прерывался, необходимо единство украинского народа

Руководство государства возложило цветы к памятнику Президенту УНР Михаилу Грушевскому.

Фото: ОПУ

В День Соборности Украины Президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику выдающемуся государственному деятелю, Президенту УНР Михаилу Грушевскому.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Также церемониальная группа установила к подножию монумента корзину цветов.

«22 января 1919 года торжественное событие на Софийской площади в Киеве собрало десятки тысяч украинцев. Провозглашение Акта Объединения – важная страница в летописи государства, и сейчас, более чем через столетие, мы понимаем, что соборность Украины – это не только об истории, это о нашем настоящем и будущем”, – отметил Глава государства в своем обращении.

Зеленский акцентировал: чтобы отсчет современной независимой Украины больше никогда не прерывался, ннеобходимо единство украинского народа.

“Это - основа наших успехов, залог сильного, независимого государства и восстановление его территориальной целостности. Это важная ценность для нас. Выполним свой долг перед будущими поколениями – сохраним независимость и соборность Украины" – призвал Президент.

В церемонии памяти Михаила Грушевского также приняли участие Голова Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Фото: Телеграм-канал Шмыгаля

Фото: Телеграм-канал Шмыгаля

Фото: Телеграм-канал Шмыгаля

Фото: Телеграм-канал Шмыгаля

Напомним, сегодня, 22 января, Украина празднует День Соборности. Праздник отмечают ежегодно 22 января, в день провозглашения Акта Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году.

В Киеве на мосту Патона проведут акцию "Живая цепь Соборности".

В прошлом году президент Владимир Зеленский поздравил украинцев и призвал "навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными – нужно быть едиными, а чтобы стать едиными – нужно быть сильными".

Также в честь Дня Соборности в 2021 году впервые Киев и Симферополь соединила виртуальная цепь Соборности. Виртуальная цепь пять раз пересекла Днепр: на мосту Патона, где традиционно создавали живую цепь единства киевляне, возле Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.

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