Зеленский назначил посла в Саудовской Аравии

Предыдущий посол Вадим Вахрушев был уволен в апреле 2021 года.

Зеленский назначил посла в Саудовской Аравии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Саудовской Аравии.

В указе №15/2022 от 21 января сообщается, что на этот пост назначен Анатолий Петренко.

Предыдущий посол Вадим Вахрушев был уволен в апреле 2021 года. Он был также послом в Омане и Йемене по совместительству.

Анатолий Григорьевич Петренко с 2017 года занимает должность заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции. До этого он проходил службу на различных должностях в командовании Сухопутных войск и Генеральном штабе, где занимал должности от начальника отдела до начальника управления евроатлантической интеграции, и в Министерстве обороны в должности директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

В 2018 году уволился с военной службы в звании генерал-лейтенанта.

Участвовал в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя украинской части Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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