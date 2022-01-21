Профильный комитет Рады поддержал законопроект об "экономическом паспорте"

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании в четверг, 20 января, поддержал законопроект об "экономическом паспорте". Он предусматривает создание накопительных счетов для детей, которые будут пополняться средствами, полученными за пользование украинскими недрами.

Об этом сообщается на сайте парламента.

С этой целью предлагается создать неприбыльное учреждение Фонд будущих поколений, в котором автоматически по свидетельству о рождении открывать счета всем детям рожденным с 1 января 2019 года. Предполагается, что государство должно ежегодно перечислять средства на эти счета в размере двух минимальных зарплат.

Деньги можно получить после достижения 18-летнего возраста и использовать на приобретение жилья, оплату обучения в украинских вузах, оплату лечения в случае тяжелой болезни или на пополнение личного пенсионного счета.

Комитет рекомендует принять законопроект в первом чтении.

Напомним, что 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об экономическом паспорте", предусматривающий создание Фонда будущих поколений.

Первые выплаты по экономическому паспорту ожидаются в 2036 году. Планируется, что они составят около $10 тыс.