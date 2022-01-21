Туск прокомментировал дело Порошенко

Глава Европейской народной партии и лидер главной оппозиционной силы Польши Дональд Туск прокомментировал дело пятого президента Петра Порошенко, призвав украинские власти объединиться, чтобы противостоять своему реальному агрессору.

Свое заявление Туск опубликовал в Twitter , пишет "Европейская правда".

Туск подчеркнул, что внимательно следит за "борьбой бывшего президента Украины Петра Порошенко за свободное и справедливое правосудие и соблюдение верховенства права в Украине".

"Он (Петр Порошенко – Ред.) предан обороне Украины от роSSийской агрессии. Я призываю украинские власти объединиться, чтобы противостоять своему реальному агрессору", - отметил Дональд Туск.

В Европейском парламенте ранее призывали провести судебное слушание дела бывшего президента Петра Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.

Напомним, 19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.