В Нидерландах музеи и театры в знак протеста открылись как спортзалы и парикмахерские

Так заведения выразили свой протест против продолжения общенационального карантина.

Фото: indebuurt.nl

В Нидерландах театры и музеи открылись в качестве спортзалов и парикмахерских в знак протеста против карантинных ограничений, введенных правительством.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что таким образом заведения выразили свой протест против продолжения общенационального карантина в секторе искусства, когда некоторые другие ограничения были ослаблены.

Amsterdam, Haarlemmerplein, De Roode Bioscoop
Фото: indebuurt.nl
Amsterdam, Haarlemmerplein, De Roode Bioscoop

Локдаун в Нидерландах был введен в декабре, однако уже в середине января часть ограничений была отменена. В частности, была возобновлена работа магазинов, не продающих товары первой необходимости, тренажерных залов, парикмахерских, маникюрных салонов и борделей. В то же время кинотеатры, музеи, театры и концертные площадки остаются закрытыми.

Поэтому десятки художественных организаций присоединились к протесту, который они назвали "Театральный парикмахер". Так, 19 января театры открылись как парикмахерские, а некоторые музеи – как спортзалы.

По данным правительства Нидерландов, в стране зафиксировали почти 243 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в течение последней недели.

Напомним, 19 декабря прошлого года в Нидерландах объявили "мучительный" рождественский локдаун до 14 января.

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