Резников призвал Запад ввести санкции в отношении окружения Путина
Он считает, что Европа и США могут продемонстрировать роSSийским олигархам, что счета с их состоянием очень легко заморозить.
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести санкции в отношении роSSийских олигархов из ближайшего окружения президента Росії Владимира Путина. По его мнению, это могло бы предотвратить возможное роSSийское вторжение в Украину.
Об этом он заявил в интервью британской корпорации ВВС.
Глава Минобороны выразил уверенность, что США, Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для защиты Украины от роSSийского вторжения.
"У Запада есть такие возможности, как огромное состояние роSSийских олигархов, из ближайшего окружения президента РоSSии Владимира Путина", - сказал Резников.
Он считает, что Европа и США могут продемонстрировать роSSийским олигархам, что счета с их состоянием очень легко заморозить.
На прошлой неделе сенатор-республиканец Марко Рубио представил новый законопроект о сдерживании вторжения РоSSии в Украину. Документ предусматривает немедленное введение персональных санкций в отношении президента РоSSии Владимира Путина, официальных лиц в роSSийском правительстве и газопровода Северный поток-2 в случае усиления агрессии РФ.
Президент РФ Владимир Путин предупреждал ранее, что введение масштабных санкций против РоSSии угрожает полным разрывом дипломатических отношений с США.