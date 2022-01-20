Резников призвал Запад ввести санкции в отношении окружения Путина

Он считает, что Европа и США могут продемонстрировать роSSийским олигархам, что счета с их состоянием очень легко заморозить.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести санкции в отношении роSSийских олигархов из ближайшего окружения президента Росії Владимира Путина. По его мнению, это могло бы предотвратить возможное роSSийское вторжение в Украину.

Об этом он заявил в интервью британской корпорации ВВС.

Глава Минобороны выразил уверенность, что США , Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для защиты Украины от роSSийского вторжения.

"У Запада есть такие возможности, как огромное состояние роSSийских олигархов, из ближайшего окружения президента РоSSии Владимира Путина", - сказал Резников.

Он считает, что Европа и США могут продемонстрировать роSSийским олигархам, что счета с их состоянием очень легко заморозить.

На прошлой неделе сенатор-республиканец Марко Рубио представил новый законопроект о сдерживании вторжения РоSSии в Украину. Документ предусматривает немедленное введение персональных санкций в отношении президента РоSSии Владимира Путина, официальных лиц в роSSийском правительстве и газопровода Северный поток-2 в случае усиления агрессии РФ .